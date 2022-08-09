Казанский адвокат Сичинава просит проверить депутата Журавлева за угрозу убить немецкого журналиста

«Дискредитирует Госдуму»

Известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава вместе с группой единомышленников обратился в Генпрокуратуру России и попросил дать оценку высказываниям депутата Государственной думы Алексея Журавлева в адрес репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны в эфире телеканала Bild. В ходе выступления в программе «60 минут» на канале «Россия 1» Журавлев назвал журналиста «нациком» и пригрозил «прийти и убить».

Лаврентий Сичинава и его единомышленники попросили лишить депутата неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело. «Реальное время» в беседе с адвокатом выяснило, что подписантами обращения в прокуратуру являются представители разных, отнюдь не дружественных политических партий, которые по-разному относятся к СВО, — «яблочники», коммунисты. Сам Сичинава подчеркнул, что он вообще не принадлежит, да и не может в силу статуса адвоката принадлежать к какому-либо политическому объединению.

— Но все мы оказались едины во взглядах на демарш Журавлева, — заявил он в эфире «Реального времени», — поскольку такие высказывания в первую очередь дискредитируют Государственную думу России.

Адвокат Лаврентий Сичинава обратился в Генпрокуратуру России и попросил дать оценку высказываниям депутата Госдумы Алексея Журавлева (на фото). Источник: zen.yandex.ru

Момент истины для Генпрокуратуры

Лаврентий Сичинава заметил, что считает недопустимым, когда такие высказывания звучат из уст «человека, который принимает законы, по которым мы должны жить».

«Вы, наверно, согласитесь с тем, что действия господина Журавлева А.А. бросают тень на репутацию нашего государства, бросают тень на правоохранительные органы, которые в обязательном порядке должны дать жесткую оценку его действиям, вплоть до возбуждения уголовного дела, — говорится в обращении на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. — Мягко говоря, неподобающее поведение депутата Журавлева А.А. в прямом эфире федерального канала прямо противоречит и ст. 9 №3-ФЗ от 08 мая 1994 года, который регламентирует правила поведения и соблюдение этических норм сенаторами и депутатами Федерального собрания РФ. Статья 19 Конституции РФ провозгласила равенство всех перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. Исходя из Конституции РФ, из интересов нашей Родины, ее имиджа и репутации, исходя из принципа равенства всех перед законом, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ», просим Вас, как руководителя надзорного ведомства РФ, принять меры прокурорского реагирования в отношении депутата ГД РФ Журавлева А.А., для чего просим Вас дать оценку высказываниям депутата Журавлева А.А. на предмет наличия в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Одновременно просим Вас в соответствии с ч. 2 ст. 98 Конституции РФ решить вопрос о лишении господина Журавлева А.А. депутатской неприкосновенности, направив соответствующий запрос в ГД РФ».

Адвокат выразил надежду, что Генпрокуратура отреагирует на обращение.

— Реакция и на менее значительные события в подобных случаях уже была, и она была молниеносной, — заметил он и назвал свое обращение в Генпрокуратуру «моментом истины» для ведомства.

Это вам не лося убить, а галявиевых разбудить

Действия Журавлева он сравнил с действиями экс-депутата Госдумы коммуниста Валерия Рашкина, который за убийство лося лишился депутатского мандата и поста главы Московского горкома КПРФ. По мнению Лаврентия Сичинавы, так печально закончившаяся для бывшего коллеги Журавлева охота на лося имела куда менее серьезные политические последствия, поскольку была «внутренним эпизодом».

— Однако Рашкин понес наказание за этот менее опасный для общества поступок в полном соответствии с законом, — подчеркнул Лаврентий Сичинава. — А высказывания Журавлева, прозвучавшие не на каком-нибудь частном телеканале, а на центральном российском телевидении пока остаются без последствий.

Он также отметил, что среди зрителей могло найтись некоторое количество таких, кто в силу неустойчивости психики может воспринять слова «прийти и убить» как руководство к действию:

— Сбрасывать это со счетов нельзя, ведь Казань уже имеет горький опыт с Ильназом Галявиевым.

Инна Серова