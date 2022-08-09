Казанский адвокат Сичинава просит проверить депутата Журавлева за угрозу убить немецкого журналиста
«Дискредитирует Госдуму»
Известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава вместе с группой единомышленников обратился в Генпрокуратуру России и попросил дать оценку высказываниям депутата Государственной думы Алексея Журавлева в адрес репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны в эфире телеканала Bild. В ходе выступления в программе «60 минут» на канале «Россия 1» Журавлев назвал журналиста «нациком» и пригрозил «прийти и убить».
Лаврентий Сичинава и его единомышленники попросили лишить депутата неприкосновенности и возбудить против него уголовное дело. «Реальное время» в беседе с адвокатом выяснило, что подписантами обращения в прокуратуру являются представители разных, отнюдь не дружественных политических партий, которые по-разному относятся к СВО, — «яблочники», коммунисты. Сам Сичинава подчеркнул, что он вообще не принадлежит, да и не может в силу статуса адвоката принадлежать к какому-либо политическому объединению.
— Но все мы оказались едины во взглядах на демарш Журавлева, — заявил он в эфире «Реального времени», — поскольку такие высказывания в первую очередь дискредитируют Государственную думу России.
Момент истины для Генпрокуратуры
Лаврентий Сичинава заметил, что считает недопустимым, когда такие высказывания звучат из уст «человека, который принимает законы, по которым мы должны жить».
«Вы, наверно, согласитесь с тем, что действия господина Журавлева А.А. бросают тень на репутацию нашего государства, бросают тень на правоохранительные органы, которые в обязательном порядке должны дать жесткую оценку его действиям, вплоть до возбуждения уголовного дела, — говорится в обращении на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. — Мягко говоря, неподобающее поведение депутата Журавлева А.А. в прямом эфире федерального канала прямо противоречит и ст. 9 №3-ФЗ от 08 мая 1994 года, который регламентирует правила поведения и соблюдение этических норм сенаторами и депутатами Федерального собрания РФ. Статья 19 Конституции РФ провозгласила равенство всех перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. Исходя из Конституции РФ, из интересов нашей Родины, ее имиджа и репутации, исходя из принципа равенства всех перед законом, руководствуясь ст. 10 ФЗ «О прокуратуре РФ», просим Вас, как руководителя надзорного ведомства РФ, принять меры прокурорского реагирования в отношении депутата ГД РФ Журавлева А.А., для чего просим Вас дать оценку высказываниям депутата Журавлева А.А. на предмет наличия в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144 и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Одновременно просим Вас в соответствии с ч. 2 ст. 98 Конституции РФ решить вопрос о лишении господина Журавлева А.А. депутатской неприкосновенности, направив соответствующий запрос в ГД РФ».
Адвокат выразил надежду, что Генпрокуратура отреагирует на обращение.
— Реакция и на менее значительные события в подобных случаях уже была, и она была молниеносной, — заметил он и назвал свое обращение в Генпрокуратуру «моментом истины» для ведомства.
Это вам не лося убить, а галявиевых разбудить
Действия Журавлева он сравнил с действиями экс-депутата Госдумы коммуниста Валерия Рашкина, который за убийство лося лишился депутатского мандата и поста главы Московского горкома КПРФ. По мнению Лаврентия Сичинавы, так печально закончившаяся для бывшего коллеги Журавлева охота на лося имела куда менее серьезные политические последствия, поскольку была «внутренним эпизодом».
— Однако Рашкин понес наказание за этот менее опасный для общества поступок в полном соответствии с законом, — подчеркнул Лаврентий Сичинава. — А высказывания Журавлева, прозвучавшие не на каком-нибудь частном телеканале, а на центральном российском телевидении пока остаются без последствий.
Он также отметил, что среди зрителей могло найтись некоторое количество таких, кто в силу неустойчивости психики может воспринять слова «прийти и убить» как руководство к действию:
— Сбрасывать это со счетов нельзя, ведь Казань уже имеет горький опыт с Ильназом Галявиевым.
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