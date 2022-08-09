В Татарстане после гибели рабочих при очистке канализации возбудили дело, проводится проверка

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления и гибели рабочих в селе Каенлы Нижнекамского района. Об этом сообщили в СУ СК России по РТ.



По предварительным данным, чисткой канализационного колодца занимались трое сотрудников. В какой-то момент они один за другим потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель, но тоже упал в колодец. В дальнейшем пострадавших подняли на поверхность уже сотрудники экстренных служб.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Сейчас следователи осматривают место происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

По факту случившегося проверку проводит Нижнекамская городская прокуратура. На место выехала прокурор города Нижнекамска Ольга Купова.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, также контролируется ведомством, сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Спасатели извлекли мужчин из канализации в 10.36. Двое из них погибли. Еще двух отравившихся доставили в ЦРБ Нижнекамска.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко