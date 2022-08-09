ФАС выявила картель на торгах 17 регионов, в том числе в Татарстане

Фото: Максим Платонов

ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в 11 компаниях, которые договорились не снижать цену в 30 закупочных процедурах на рынках медизделий и медоборудования в 17 регионах страны, в том числе и в Татарстане.



Организации в 2017—2019 годах заключили контракты на поставку медицинских диагностических аппаратов, а еще необходимых расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя. Стоимость контракта составила 125,7 млн рублей. По ходу рассмотрения дела три из одиннадцати компаний добровольно заявили в ведомство о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Кроме Татарстана ограничение конкуренции в торговых процедурах затронуло Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Вологодскую, Самарскую, Рязанскую, Липецкую, Ростовскую, Тульскую, Кемеровскую и Тверскую области, а еще Краснодарский, Пермский, Хабаровский, Алтайский края и Республику Тыва.



Нарушившими законодательство признали компании ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметили в ФАС, поддержание цен участниками картеля могло привести к необоснованному росту цен на закупаемое заказчиками медоборудование, к увеличению бюджетных расходов и стоимости услуг, которые предоставляют населению в медицинских учреждениях.

Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности). Материалы антимонопольного дела передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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Маргарита Головатенко