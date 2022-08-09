Владимир Леонов: «Игры дружбы» — это турнир, который был собран на ходу»

Уже на этой неделе Казань готовится принять «Спартакиаду сильнейших»

Сегодня министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги двух последовательно завершившихся международных стартов — «Игр дружбы» в Казани, «Дети Азии» во Владивостоке, и анонсировал старт «Спартакиады сильнейших», первые «активности» которой запланированы уже на пятницу — в Центре волейбола начнется турнир среди мужских команд. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин приводит основные тезисы выступления спортивного министра Татарстана.

Об «Играх дружбы»

Владимир Леонов начал свое выступление с воспоминаний о недавно пройденном: «Мы были лишены ряда международных стартов, по замене которых необходимо было принимать некие решения, и вот мы в феврале-марте совместно с Минспорта России и федерациями по водным видам спорта придумали такую серию турниров. Это первый такой турнир, который был «собран» в России практически на ходу. Нам удалось собрать 16 стран, хотя в заявках было 28 стран, и я уверен, что уже к следующему этапу количество стран увеличится. К нам приехали Алжир, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Эквадор, ЮАР, ДНР и ЛНР.

По итогам игр Илья Бородин улучшил рекорд России на дистанции 400 метров — 4:08.05. Белорусские пловцы обновили три национальных и пять юниорских достижений. Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом с результатом на две секунды быстрее времени, с которым американская пловчиха Лилли Кинг выиграла золото на чемпионате мира — 2022 в Будапеште.

Могу сказать, что люди с удовольствием приходили на соревнования, — и нас даже удивил такой интерес, учитывая, что это новый продукт. На «Игры дружбы» пришло даже больше людей, чем на международные соревнования в прошлом году. Уверен, что в ноябре и декабре зрительский интерес будет выше».

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По сотрудничеству с «Матч ТВ»

Также Леонов отметил, что, «помимо спортивной программы, мы делали очень много спортивных активностей (министр имел в виду многочисленные автограф-сессии, мастер классы олимпийских чемпионов: пловца Евгения Рылова, прыгунов в воду Ильи Захарова и Евгения Кузнецова, синхронисток Александры Пацкевич, Светланы Ромашиной, Влады Чигиревой и Аллы Шишкиной). Это был совместный проект с субхолдингом «Матч ТВ». По нашим данным, в эфире федерального канала было 40 часов прямых трансляций — их посмотрели 12,5 миллиона зрителей. Очень активно смотрели синхронное плавание».

Тут вспоминается незабвенный Антон Павлович Чехов, когда один из его персонажей говорит: «Что ж, поневоле будешь водку пить, коли чаю не дают». «Матч ТВ» оказался с тем же самым безрыбьем, как и наши спортсмены, лишившиеся международных стартов. Снова заполнять эфирную сетку кинофильмами, демонстрировать спортивные ретротрансляции было бы странно, тем более этим активно пользовались во время коронавируса. Вот и хлынул поток внутренних трансляций, к тому же о подобном освещении «Игр дружбы» шел разговор не где-нибудь, а на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

По «Детям Азии»

— Татарстанская команда была не самой многочисленной — всего 49 спортсменов в 12 видах спорта. В медальном зачете наша команда расположилась на 5-м месте. 35 медалей: 15 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых. Хороший КПД, если подсчитать, что команды, которые расположились выше нас, выступали с количеством спортсменов 200 и более. Самое важное — это наши юниоры, наш резерв, дети Татарстана, — подчеркнул Леонов.

Стоит отметить, что на «Детях Азии» выступали 13 стран, практически столько же, сколько на «Играх дружбы», причем на последних стартовали еще и ДНР и ЛНР. Но локально соревнования во Владивостоке, в отличие от казанских, были ограничены Азиатским континентом. Тут тоже есть свои нюансы. На прошлых стартах «Детей Азии» в Якутске в 2016 году было 36 стран, и сейчас мы недосчитались 23 команд. В том числе Азербайджана (на «Детях Азии» стартовала Армения), видимо, это как-то взаимосвязано. Помимо того, не было Вьетнама, Таджикистана и Китая, что вызывает серьезные вопросы. Поднебесная пока не стартовала ни на одном соревновании в России, которая наверняка на нее надеялась. При этом китайские спортсмены только что выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в канадском Галифаксе.

Тут, конечно, есть вопросы в том числе и к политической элите. Спортивная отрасль не может самостоятельно налаживать отношения в мире, где спорт и есть политика. Увы, мы слишком много потеряли за прошедшие 30 лет. Достаточно вспомнить, как в массовом порядке в странах бывшего СССР появлялись учебные заведения и спортивные проекты, созданные совместно с разными странами. К примеру, за водное поло в Грузии отвечал черноморский университет «Лигамус», открытый совместно с Турцией. И на его базе была создана одноименная команда «Лигамус». В Туркменистане существовали сразу два футбольных проекта: МТТУ, Международный туркмено-турецкий университет и «Ниса», совместный проект с Ливаном. «Нису», кстати, тренировал до приезда в Россию Курбан Бердыев. И таких совместных проектов у наших соседей было множество, но все без участия России, привет «святым девяностым», ошибки которых сейчас пытаются исправить.



Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Персонально о Софье Дьяковой

14-летняя казаночка Софья Дьякова стала едва ли не самой упоминаемой спортсменкой в выступлении Леонова благодаря тому, что завоевывала медали на «Играх дружбы», после чего солировала в прямом смысле слова во Владивостоке на «Детях Азии», а теперь планирует стартовать и на «Спартакиаде сильнейших». Отмечая ее и других призеров в плавании, которому Леонов уделяет особое внимание, он отметил, что «произошла некая перезагрузка, это наши молодые звездочки, которым будет большая дорога в будущее».

Позволим себе замечание. Дьякова стартовала в Казани, затем полетела во Владивосток с его громадной разницей в часовых поясах, сейчас вернулась в центральную часть России, чтобы стартовать на «Спартакиаде сильнейших». В лыжной сборной Татарстана есть пример с Натальей Жуковой, которую форсаж перед Олимпиадой в Сочи и в дальнейшем привел к тому, что последним крупным стартом девушки стал ЧМ-2015 года. Ей только в июле 2022-го года исполнилось 30 лет, но о спортивных достижениях не слышно уже лет семь.

Дьяковой — 14, уже сейчас понятно, что это талант не на уровне Татарстана, а России, схожий, допустим, с Юлией Ефимовой. Только Юлия блеснула в 15 лет, на чемпионате Европы по короткой воде 2007 года и соревновалась еще 15 лет, чего мы желаем и Дьяковой. В истории советского еще плавания есть поучительный опыт, вспоминая о котором группа Этери Тутберидзе выглядит «детским садом, штаны на лямках». Готовясь к домашней Олимпиаде 1980 года в Москве, у нас выстроили сборную по плаванию вокруг школьниц. Они побеждали в 14 лет (Юлия Богданова), в 15 (Светлана Варганова, Лариса Горчакова, Лина Качюшите, Оксана Комиссарова, Наталья Струнникова), в 16 лет (Ирина Аксенова), в 17 лет (Эльмира Василькова, Галина Емельяненко, Ольга Клевакина, Елена Круглова), но ни одна из этих спортсменок не осталась в плавании к 20 годам! Бросить сейчас Дьякову в соревновательную среду к взрослым, да еще с такими путешествиями по стране, с переменой часовых поясов, — это крайне сомнительная «перезагрузка».

Фото: Комитет физической культуры и спорта Казани (Софья Дьякова — на фото четвертая слева)

Нищета «королевы спорта»

Коллеги на брифинге затронули вопрос о татарстанской легкой атлетике. Десять лет назад у нас были награды всех достоинств, завоеванных на Олимпиадах, а сейчас одна медаль на молодежном первенстве в Казани, две награды на прошлогоднем чемпионате России, которые даже не говорят, а вопиют о провале в «королеве спорта».

Если в бадминтоне, плавании и стендовой стрельбе финансы и возможности с организацией тренировочного процесса в республике позволяют приглашать спортсменов в сборную Татарстана, в тяжелой атлетике активно пользуемся возможностями Казанского училища олимпийского резерва (ранее Окулов, Хомяков, сейчас абхаз Элкан Гвазава), в спортивной гимнастике на помощь приходит Поволжский университет спорта (Мелек Сак), то в легкой атлетике просто мрак в профи-спорте при расцвете любительского. И сейчас есть надежда, что стайеры-марафонцы Кашапов, Кисилев, Ядгаров попадут в призеры, но... Тем временем на Играх Содружества в английском Бирмингеме золото и серебро в тройном прыжке завоевали два индуса Элдхус Паул и Абдулла Абубакер, серебро в прыжках у Мурали Шришанкара. На юниорском чемпионате мира серебро у Селвы Терумаран. С индусами начали работать тренеры с Кубы, из России, которые даже не получили визы на старты в Англии, но ученики, тем не менее, завоевали три медали из шести. Паул и Абубакер — ученики казанца Дениса Капустина, который также поработал со Шришанкаром. Паул уже финишировал на чемпионате мира девятым, а с нынешним результатом был бы седьмым. А недавний Кубок России в Брянске выиграл бы с большим отрывом.

«Спартакиада сильнейших», которой «Реальное время» посвятит отдельный материал, должна не только предоставить спортсменам возможность «импортозаместить» отобранные у России международные старты, но и обнажить проблемы подготовки спортсменов на местах. Также, к примеру, в СССР три последние Спартакиады стали проводить в формате молодежных стартов, что сразу выявило, кто есть кто. Тогда Татария не владела таким количеством спортивных объектов, не имела конкурентного преимущества, связанного с профильными учебными заведениями, как КазУОР или университет спорта, и вынуждена была «крутиться» самостоятельно. Зато не было явного перекоса в сторону игровых командных видов спорта, как происходит сейчас. Пример той же Софьи Дьяковой демонстрирует, что одна спортсменка может привозить три золота со стартов, и это дешевле и значимее, чем, к примеру, три команды в первой лиге.

Джаудат Абдуллин