Число погибших при очистке канализации в селе Нижнекамского района Татарстана выросло до трех

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Число погибших при очистке канализации в селе Каенлы Нижнекамского района Татарстана выросло — умер третий мужчина, который участвовал в работах. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Четвертый мужчина сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.



Напомним, происшествие случилось сегодня утром. Как рассказали в СУ СКР по Татарстану, по предварительным данным, трое мужчин занимались чисткой канализационного колодца. Внизу они потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель.

Мужчин подняли на поверхность сотрудники экстренных служб. Двое из них к тому времени погибли, двоих госпитализировали.



Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Сейчас следователи осматривают место происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела контролируется надзорным ведомством.

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Татьяна Демина