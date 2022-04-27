Главное к утру: встреча Путина с генсеком ООН, приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 27 апреля:
- ООО «Газпром экспорт» уведомило болгарскую компанию «Булгаргаз» о приостановке поставок газа с сегодняшнего дня. В «Булгаргазе» считают, что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии. Польские компании PGNiG и Gaz-System тоже получили от российского «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.
- Президент России Владимир Путин встретился в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили ситуацию на Украине и переговоры по урегулированию ситуации. Путин рассказал генсеку ООН, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. По его словам, Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Он упомянул, что в Мариуполе сдались почти 1 300 человек, а на самом деле, там еще больше.
- Антониу Гутерриш отметил, что необходимо решить вопрос об эвакуации людей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных жителей с комбината «Азовсталь».
- В этом году запланирован запуск движения на участке второго этапа М-12 во Владимирской области. На 26 из 37 км участка возводят девять искусственных сооружений, в том числе развязку с М-7, на которой расположатся 10 съездов. Уже завершен монтаж всех 39 балок, ведется подготовка к бетонированию пролетов дорожного полотна.
- Американская компания Visa Inc. понесла убытки в размере $60 млн после того, как ушла из России из-за ситуации на Украине. За минувший трех- и шестимесячный период Visa понесла убытки в размере $35 млн в результате деконсолидации дочернего предприятия в России. На поддержку персонала в России и на Украине компания потратила $25 млн.
Маргарита ГоловатенкоОбщество
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