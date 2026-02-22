В Татарстане 2,8 млн рублей направят на охрану для Минпромторга с марта по сентябрь

В список охраняемых объектов входят главное здание министерства по адресу: Островского, 4, а также два прилегающих к нему здания

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана опубликовал тендер на организацию охраны для своего министерства с 1 марта по 30 сентября 2026 года. Семимесячная охрана должна будет организована для зданий по адресам: Островского, 4, 6 и 8, следует из данных в документах на сайте госзакупок.

Согласно документам, в основном здании будет организован только дневной пост с 7:00 до 19:00, а в двух прилегающих — круглосуточный пост охраны. Оплата на всех видах охраны составляет 237 рублей за час.

На охрану дошкольных и школьных учреждений Кукморского района направят 18 млн рублей. Под охрану попадут 30 объектов, включая детские сады, школы, гимназии и многопрофильный лицей района.

Наталья Жирнова