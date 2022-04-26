Поставки российского газа в Болгарию приостановят 27 апреля

ООО «Газпром экспорт» уведомило болгарскую компанию «Булгаргаз» о приостановке поставок газа с завтрашнего дня. Об этом заявили в Минэнерго страны.

По данным ведомства, болгарская сторона в полном объеме выполнила свои обязательства и произвела все платежи согласно действующему договору. Действия проведены своевременно, строго и в соответствии с пунктами соглашения, передает «Интерфакс».

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— Новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны, — считают в «Булгаргазе».

Уведомление от «Газпрома» о полной приостановке поставок газа получили и польские PGNiG и Gaz-System. Компании держат ситуацию на контроле и готовятся к различным сценариям.



Напомним, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Затем он подписал соответствующий указ о новом порядке расчетов за голубое топливо.

Диана Жиленкова