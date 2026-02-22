Стоимость въездной визы в Египет подорожает на 20% с 1 марта

В конце прошлого года министерство туризма и древностей Египта опровергло повышение стоимости въездной визы до 45 долларов

С 1 марта 2026 года стоимость въездной визы в Египет составит 30 долларов. Это на 20% выше относительно действующего ценника (до 28 февраля включительно — 25 долларов), пишет Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств.

— Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда. С 1 марта она составит 30 долларов вместо 25, — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце прошлого года министерство туризма и древностей Египта опровергло повышение стоимости въездной визы с 25 до 45 долларов. По словам представителей министерства, власти решили установить только максимальный размер визового сбора.

Никита Егоров