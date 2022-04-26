Польские компании получили от «Газпрома» уведомление о приостановке поставок газа с 27 апреля

Польские компании PGNiG и Gaz-System получили от российского «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа. Решение вступил в силу завтра, 27 апреля.

Как отмечают в PGNiG и Gaz-System, сейчас все поставки потребителям осуществляются согласно их спросу. Компании держат ситуацию на контроле и готовятся к различным сценариям, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода. По его словам, европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа.

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Речь шла об отказе от таких валют, как доллары и евро.



Диана Жиленкова