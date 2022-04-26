Путин — Гутерришу: в плен в Мариуполе сдались почти 1 300 человек

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Москве обсудил ситуацию в Мариуполе. По словам главы государства, ситуация в городе трагическая.

— В плен в Мариуполе сдались почти 1 300 человек, а на самом деле, там еще больше, — заявил Путин Гутерришу. Постравдшие и раненные люди находятся «в абсолютно нормальных условиях», российские врачи оказывают им помощь.

Российский президент заверил генсека ООН, что гуманитарные коридоры, об открытии которых каждый день объявляют Минобороны РФ, действуют. По ним вышло больше 100 человек, которые могут ехать куда угодно, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что если на «Азовстали» в Мариуполе действительно есть гражданские лица, украинские военные обязаны их выпустить, или они действуют как террористы. О нахождении на предприятии мирных граждан заявляют киевские власти.

Президент России напомнил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован. Там боевых действий не ведется.

Разбор завалов в Мариуполе. Фото: dnronline.su

Напомним, 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. Однако остатки формирования националистов продолжают укрываться в промышленной зоне завода «Азовсталь.



22 апреля в Минобороны России сообщили, что обстановка в Мариуполе нормализовались. Жители города могут свободно ходить по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов, заявили в ведомстве. Им доставляют гуманитарную помощь — продукты питания, воду и предметы первой необходимости.



Татьяна Демина