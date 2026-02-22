Татарстан попал в десятку регионов по числу наездов на пешеходов в 2025 году

При этом количество таких ДТП в республике за год снизилось на 10,8%

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по числу наездов на пешеходов по вине самих людей, передвигающихся пешком. Конкретно в республике за 2025 год зафиксировано 280 таких ДТП. Однако за год количество подобных аварий в республике снизилось на 10,8%, следует из статистики агентства «Промрейтинг».

На первом месте по данному показателю — Москва (705 ДТП, -2,8% за год). На втором месте — Краснодарский край (450 наездов, -10,8% за год), на третьем — Московская область (422, -5,6%).

В десятку регионов по количеству таких ДТП, помимо Татарстана, также попали Санкт-Петербург (385), Нижегородская (341), Новосибирская (280), Самарская (268) и Свердловская (265) области. На девятом месте — Красноярский край (260), а на десятом — Ростовская область (250).

Никита Егоров