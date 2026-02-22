В России выставили на продажу 85-летний автомобиль за 2,2 млн рублей

Самый дешевый автомобиль этой модели в послевоенные годы стоил 1 492 доллара

В Ивановской области выставили на продажу Chevrolet Deluxe 1941 года. За 85-летний экземпляр с пробегом 181 тыс. км продавец просит 2,2 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Под капотом данного раритета установлен двигатель объемом 3,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил. При этом у владельца, согласно описанию, сохранился оригинальный ПТС.

Седан Chevrolet Deluxe выпускался с 1941-го по 1952 год. В 1942-м производство этих машин отложили на неопределенный срок из-за Второй мировой войны. После 1945-го было сделано около 110 тыс. штук автомобилей данной марки и модели, хотя несколько тысяч купе и седанов смогли произвести и в годы войны для использования военным персоналом.

В 1949 году все автомобили Chevrolet получили новый послевоенный стиль. Deluxe был новым флагманом Chevy. Самый дешевый автомобиль этой модели (Deluxe Styleline) стоил 1 492 доллара.

