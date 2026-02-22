Казанцы стали чаще заказывать готовую еду с помощью роботов-курьеров

А вот базовые продукты в виде воды, бананов, молочных продуктов и популярных напитков остаются лидерами как в курьерской, так и в рободоставке

Фото: Дмитрий Зайцев

«Яндекс Лавка» провела анализ покупательского поведения жителей Казани при использовании разных способов доставки товаров. Исследование показало различия в выборе товаров при заказе через курьеров и роботов-доставщиков.

Базовые продукты остаются лидерами как в курьерской, так и в рободоставке. В топ покупок неизменно входят вода, бананы, молочные продукты и популярные напитки.

Особенностью рободоставки в Казани стало активное приобретение готовой еды — паст, сетов, а также традиционных сладостей вроде чак-чака. При этом казанцы используют робо-доставку как для небольших заказов, так и для крупных покупок.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

При этом картина предпочтений в Казани отличаются от других городов с развитой сетью рободоставки. Например, в Санкт-Петербурге лидируют мороженое и десерты, которые покупают спонтанно к ужину или особым случаям.

Напомним, что с декабря прошлого года «Яндекс» начал доставку заказов роботами в Вахитовском районе Казани.

Наталья Жирнова