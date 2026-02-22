В Татарстане направят 54,7 млн на обслуживание горячих линий «122» и «117»

Первая занимается вопросами COVID-19 и вызова врача домой, а вторая — вопросами контрактной службы и поддержки участников СВО

Фото: Инна Серова

В Татарстане объявили тендер на финансирование и обеспечение работы двух горячих линий — «122» и «117». Контракт рассчитан на весь 2026 год.

Первая линия занимается вопросами организации оказания медицинской помощи: запись на прием к врачу и вызов врача на дом, ознакомление с правилами вакцинации, в том числе при коронавирусной инфекции COVID.

«117» занимается целым рядом задач:

вопросы проведения частичной мобилизации (добровольной мобилизации, меры поддержки мобилизованных лиц и членов их семей);

вопросы оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с территории Украины в различных сферах жизнедеятельности;

подготовка кандидатов к заключению контрактов. Напомним, что недавно в Татарстане в рамках «117» заработала горячая линия для желающих служить в войсках беспилотных систем. Чтобы получить консультацию и узнать подробности о контрактной службе, достаточно позвонить по номеру 117 и нажать кнопку 4.

вопросы, не касающиеся вышеперечисленных: например, внесение обращений в ГИС РТ «Народный контроль» или получение информации о местонахождении и режимах работы ближайшего МФЦ в РТ.

Контракт на обеспечение работ двух горячих линий рассчитан на 54,7 млн рублей.

Наталья Жирнова