Медсестра из Казани рассказала о сложностях при взятии крови из вены у малышей

У новорожденных вен на ручках практически нет

Фото: Артем Дергунов

Чтобы взять кровь из вены у малышей, его нужно было сперва потормошить до слез. После этого у ребенка вздувались вены на голове, из которых впоследствии и брали кровь на анализ. Об этом «Реальному времени» рассказала медсестра Лилия Фатыхова, которая уже почти 30 лет работает в одном месте — в структуре Студенческой поликлиники, властвует в процедурном кабинете.



— У новорожденных вен на ручках практически нет, в них не попасть. Можно попасть только в крупную вену на головке. «Бабочек» было мало, только для неотложки, и мы обычными иглами этих детишек кололи. А чтобы вена на голове появилась, раздулась, стала видна — ребенок должен плакать. Для этого его нужно было потормошить, и вы не представляете, как жалко их было, — рассказывает медсестра, вспоминая свой первый опыт работы в детском стационаре после окончания медучилища.

Никита Егоров