В Альметьевске управляющую компанию оштрафовали на 125 тыс. рублей за снежные завалы

Ранее компанию уже привлекали к административной ответственности за нарушение лицензионных требований

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске управляющей компании «Новация» выписали штраф в размере 125 тыс. рублей за снежные завалы на территории дома №18 по ул. Гагарина.

Как сообщила пресс-служба Госжилинспекции Татарстана, «Новация» упорно игнорировала исполнение своих обязанностей. Причем ранее компанию уже привлекали к административной ответственности за нарушение лицензионных требований.

— Подобные ситуации подрывают доверие к управляющим компаниям и создают массу проблем для жителей, — отметили в Госжилинспекции, выразив надежду на то, что штраф заставит жилищников задуматься о своей ответственности.

Ранее сообщалось, что в Казани 49% от общего числа кровель в городе и 87% дворов очищены от снега.

Никита Егоров