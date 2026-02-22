Жители Казани регулярно тратят четверть зарплаты на онлайн-покупки

Исследование «Авито Работы» и «Авито Рекламы» показало, что онлайн-покупки стали неотъемлемой частью жизни работающих жителей Казани.

Большинство казанцев регулярно тратят на интернет-покупки от 5 до 15% своего ежемесячного дохода — такую сумму указали 49% опрошенных. Еще 38% респондентов направляют на онлайн-шопинг от 16 до 25% зарплаты. Напомним, что почти 77% жителей Казани регулярно делают покупки в интернете.

Лидером среди категорий онлайн-покупок стала одежда и обувь — их приобретают 56% жителей Казани. На втором месте оказались товары для дома и ремонта (36%), за ними следуют товары категории «красота и уход» (25%). Значительную долю покупок также составляют электроника и детские товары.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При выборе товаров казанцы ориентируются на различные источники рекламы. Самым влиятельным каналом оказалась реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах.

— Это связано с тем, что пользователь приходит на такие площадки уже с конкретным запросом и находится в процессе выбора: сравнивает предложения, условия и цены. В этот момент реклама становится частью решения, а для бренда это возможность быть заметным именно в точке выбора, — прокомментировал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Рекомендации друзей и родственников мотивируют треть покупателей, почти столько же — реклама в поисковых системах, чуть меньше — на телевидении.

По итогам 2025 года Татарстанцы потратили более 200 млрд рублей на онлайн-шопинг.

Наталья Жирнова