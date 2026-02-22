Названа стоимость самого дорогого тура на 23 Февраля

Путевка обошлась в более чем 1,6 млн рублей

Фото: Реальное время

Тур Москва — Дубай стал самым дорогим для поездки на 23 Февраля. Путевка для семьи из четырех человек на 9 ночей обошлась более чем в 1,6 млн рублей, пишет РИА «Новости». Отмечается, что в эту стоимость входит проживание в отеле «пять звезд», а также завтраки и ужины.

В 2025-м самым дорогим туром в этот день стала путевка Москва — Мальдивы за 1,47 млн рублей. В стоимость вошли 11 дней отдыха двоих взрослых с ребенком в 5-звездочном отеле.

Самым бюджетным в этом году с захватом 23 февраля стал тур Уфа — Санкт-Петербург для одного туриста на шесть ночей. Речь идет о проживании в отеле «три звезды» без питания.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в число самых популярных направлений для поездок 21–23 февраля.

Никита Егоров