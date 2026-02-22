В школах России у некоторых школьников из программы уберут один предмет

Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России»

Фото: Артем Дергунов

У школьников, обучающихся в 8 классах, уберут предмет обществознание из программы обучения с 1 сентября 2026-го. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит РИА «Новости».

— С 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9—11 классах, — сказал министр.

Он также добавил, что в России завершили подготовку новых учебников по данному предмету для старшеклассников.

Напомним, что в августе 2025-го Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. Туда включили русский язык, литературу, иностранный язык, историю, обществознание, географию, математику, информатику, физику, биологию, химию, ИЗО, музыку, труд (технологию), основы безопасности и защиты Родины, а также физкультуру.

Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России».

Ранее сообщалось, что на охрану дошкольных и школьных учреждений Кукморского района Татарстана направят 18 млн рублей.

Никита Егоров