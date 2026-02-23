В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА: ограничена работа аэропортов

Режим «беспилотной опасности» действует на территории республики уже около четырех часов

На территории Альметьевска, Нижнекамска и Елабуги введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующие уведомления получили пользователи мобильного приложения МЧС.

В связи с угрозой с 02:33 мск в аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

скриншот приложения МЧС

Режим «беспилотной опасности» действует на территории республики уже около четырех часов — с 00:10 мск. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности: находиться вдали от окон, проявлять бдительность и в случае необходимости следовать в укрытия.



Рената Валеева