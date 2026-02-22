В России изменят порядок психиатрического освидетельствования работников
Цель нововведений — упорядочить процедуру, повысить ее объективность
С 1 марта 2026 года работники начнут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при участии комиссии врачей-психиатров. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, чьи слова приводит РИА «Новости».
— Освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом, — сказал парламентарий.
Кроме того, законом установили процедуру: если на обязательном периодическом медосмотре у человека обнаружили признаки психического расстройства, то работодатель обязан направить сотрудника на такую проверку. Данное уточнение «снимает избыточную административную нагрузку с целого ряда специалистов, не снижая требований к безопасности на критически важных объектах», объяснил депутат.
Цель нововведений — упорядочить процедуру, повысить ее объективность и четко регулировать взаимодействия между системами общего медицинского и психиатрического осмотров на предприятиях.
Ранее сообщалось, что в школах России у некоторых школьников из программы уберут один предмет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».