В России изменят порядок психиатрического освидетельствования работников

Цель нововведений — упорядочить процедуру, повысить ее объективность

Фото: Максим Платонов

С 1 марта 2026 года работники начнут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при участии комиссии врачей-психиатров. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, чьи слова приводит РИА «Новости».

— Освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом, — сказал парламентарий.

Кроме того, законом установили процедуру: если на обязательном периодическом медосмотре у человека обнаружили признаки психического расстройства, то работодатель обязан направить сотрудника на такую проверку. Данное уточнение «снимает избыточную административную нагрузку с целого ряда специалистов, не снижая требований к безопасности на критически важных объектах», объяснил депутат.

Цель нововведений — упорядочить процедуру, повысить ее объективность и четко регулировать взаимодействия между системами общего медицинского и психиатрического осмотров на предприятиях.

Никита Егоров