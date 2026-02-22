Сегодня утром в Татарстане ожидается до -20 градусов

Днем температура составит от -5 до -10 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Утром температура составит от -11 до -16 градусов, при прояснениях до -20 градусов. Днем ожидается от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина