Сегодня утром в Татарстане ожидается до -20 градусов
Днем температура составит от -5 до -10 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Утром температура составит от -11 до -16 градусов, при прояснениях до -20 градусов. Днем ожидается от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
