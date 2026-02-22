Курьерская доставка в Татарстане стоит на 65% дешевле, чем в Москве

Дороже всего данная услуга обойдется в Камчатском крае

Фото: Мария Зверева

Стоимость курьерской доставки в Татарстане по итогам января 2026 года составила в среднем 241,87 рубля. Это на 6,53% меньше, чем в среднем по России (258 рублей), следует из данных Росстата.

Дороже всего данная услуга обойдется в Камчатском крае (747 рублей в среднем), Москве (696 рублей) и Тульской области (645 рублей). Также дорого стоит доставка в Нижегородской области (530 рублей) и Брянской области (511 рублей).

В Московской области курьерская доставка стоит 447 рублей, в Санкт-Петербурге — 285 рублей, а в Ленинградской области — 155 рублей.

Минимальный средний ценник за доставку зафиксирован в Смоленской области (52 рубля), Тверской области (92 рубля) и Республике Мордовия (97 рублей).

Никита Егоров