В Казани 49% от общего числа кровель в городе и 87% дворов очищены от снега

Больше всего крыш очистили за минувшие сутки в Кировском и Московском районах

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за минувшие сутки 131 крышу очистили от снега и наледи. На сегодняшний день 1 014 скатных крыш (49% от общего объема) приведены в порядок, сообщила пресс-служба мэрии города.

Больше всего крыш очистили 21 февраля в Кировском и Московском районах города (62 кровли). Следом по объему идут Вахитовский и Приволжский районы (37 крыш). На третьем месте — Советский район (20), на четвертом — Авиастроительный и Ново-Савиновский (12).

Также в Казани, по данным пресс-службы мэрии города, убрано более 3,5 тыс. дворов (87% от общего объема). В работах были задействованы свыше 1,3 тыс. дворников и 215 единиц техники.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему вывоза мусора, возникшую из-за снежных заносов.

Никита Егоров