В Казани 49% от общего числа кровель в городе и 87% дворов очищены от снега
Больше всего крыш очистили за минувшие сутки в Кировском и Московском районах
В Казани за минувшие сутки 131 крышу очистили от снега и наледи. На сегодняшний день 1 014 скатных крыш (49% от общего объема) приведены в порядок, сообщила пресс-служба мэрии города.
Больше всего крыш очистили 21 февраля в Кировском и Московском районах города (62 кровли). Следом по объему идут Вахитовский и Приволжский районы (37 крыш). На третьем месте — Советский район (20), на четвертом — Авиастроительный и Ново-Савиновский (12).
Также в Казани, по данным пресс-службы мэрии города, убрано более 3,5 тыс. дворов (87% от общего объема). В работах были задействованы свыше 1,3 тыс. дворников и 215 единиц техники.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему вывоза мусора, возникшую из-за снежных заносов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».