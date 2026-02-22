Казанцев познакомили с забавами народов Поволжья в рамках проекта, посвященного Волжской тропе

Вдоль маршрута Волжской тропы на протяжении веков проживают представители этих этносов

Во дворе дома №23 по улице Воровского в Казани состоялось зимнее семейное мероприятие «С чего начинается Волжская тропа», организованное Сообществом хранителей в рамках фестиваля «Күрше». Цель организации — развить добрососедские инициативы, популяризировать активный отдых на свежем воздухе, сообщили организаторы.

Напомним, что Волжская тропа Республики Татарстан — пешеходный маршрут протяженностью 350 км. Он проходит вдоль правого берега Волги. Проект запустили 30 марта 2023 года, и позже он стал примером нового подхода к созданию туристических маршрутов. Тропа проходит через 26 особо охраняемых природных территорий, пять муниципальных районов и объединяет более 100 культурных и исторических памятников региона. Проект формирует единое пространство человека, природы, истории и культуры и направлен на практическую реализацию принципов устойчивого развития.

На праздник пришли люди разных возрастов. На мероприятии они познакомились с традиционными зимними забавами русских, татар, чувашей, мордвы и других народов, чья история и культура тесно связаны с регионом. Организаторы подчеркнули, что вдоль маршрута Волжской тропы на протяжении веков проживают представители этих этносов, а сама тропа словно связывает их единой нитью, объединяя культурное наследие Поволжья.

Народные игры, формировавшиеся на протяжении веков, — это не просто развлечения, а живое наследие, в котором сохраняются история и традиции народной культуры, подчеркнул краевед, путешественник и вдохновитель проекта «Волжская тропа» Тимур Циунчук.

— Через совместные игры и активный отдых участники ощущают атмосферу добрососедства и связь поколений. Путь к природе, окружающей и собственной, начинается с небольшого шага: прямо со двора, знакомых улиц и городских парков. Именно через движение, путешествия и знакомство с культурой народов мы открываем мир вокруг и глубже понимаем себя, свою историю и свои корни, — добавил он.

Отметим, что прошедшее мероприятие — это часть цикла событий «Зимний сезон на Волжской тропе», который реализуется при поддержке республиканской программы раиса республика «Зима в Татарстане».

