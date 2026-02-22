Архитектор Валеева рассказала, как идут работы в казанском ЦУМе

Прилегающую территорию активно благоустраивают

Фото: Динар Фатыхов

Реконструкция казанского ЦУМа близится к завершению. Внутренняя отделка здания в значительной степени выполнена, на объекте ставят мебель и декоративные элементы, сообщила главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» (ТИГП) Елена Валеева.

— Мы на «финишной прямой» и поэтому выходных нет… На фасаде уже итоговый монтаж металлических ребер и орнаментальных акцентов на входах. На прилегающей территории активно идут работы по благоустройству, — написала Валеева в своем телеграм-канале.

На днях архитектор приезжала в мастерскую декораторов, чтобы убедиться, что готов чак-чак для простенков, что готовы для выкладывания из них орнаментов беккенчики и треугольники, а также кисточки для огромных полотенец.

Ранее Валеева представила концепцию бизнес-центра в казанском ЦУМе. Центральным элементом проекта станет лобби, оформленное в формате общественной гостиной

Никита Егоров