Россия заняла шестое место среди стран по стоимости приготовления блина

Россия заняла шестое место среди 12 стран по стоимости приготовления одного блина, пишет РБК со ссылкой на Strategy Partners.
В исследовании учитывались те государства, где данное блюдо является частью национальной кухни. Также при подсчетах суммировали стоимость следующих ингредиентов: 500 мл молока, три яйца, 200 грамм муки, 30 грамм сливочного масла, 30 грамм сахара и два грамма соли. Из данного объема продуктов можно приготовить 15 блинов диаметром 22 см. Далее общую сумму продуктов делили на количество блинов и получали ценник за один блин.
Дороже всего приготовление блина обойдется Южной Корее (18,3 рубля). На втором месте — Армения (12,2), а на третьем — Китай (9,8). В топ-5 также попали Молдавия (9,3) и Азербайджан (8,8).
Дешевле, чем в России, приготовление блина обойдется в Белоруссии (6,1), Таджикистане (5,9), Индии (5,8), Узбекистане (5,4), Египте (5) и в Эфиопии (4,8).
Напомним, что сегодня в России последний день Масленицы. С 23 февраля начинается Великий пост, который продлится 48 дней. Праздник Пасхи выпадает в этом году на 12 апреля.
Ранее сообщалось, что стоимость блинов с икрой в России упала.
