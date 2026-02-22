Татарстан вошел в число регионов ПФО, где придется дольше всего копить на б/у автомобиль

Для приобретения Lada Vesta татарстанцам требуется 10,5 медианной зарплаты, а на покупку Hyundai Solaris необходимо накопить 12,9

Фото: Динар Фатыхов

Согласно Индексу доступности автомобилей от «Авто.ру» и hh.ru, для приобретения Lada Vesta жителям Татарстана требуется 10,5 медианной зарплаты. При этом ситуация с иностранными автомобилями еще сложнее — на покупку Hyundai Solaris жителям региона необходимо накопить 12,9 медианной зарплаты.

При этом по ПФО автомобили на «вторичке» стали более доступными. Если в июле прошлого года для покупки Lada Vesta требовалось 13,5 медианной зарплаты, то к началу 2026 года показатель снизился до 9,9. Для Hyundai Solaris улучшение составило с 16,3 до 11,9 медианной зарплаты. Средняя цена Lada Vesta с пробегом снизилась до 961 тысячи рублей (-4,2%), а стоимость Hyundai Solaris составила 1,16 миллиона рублей (-3,6%).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

К январю 2026 года рост медианной зарплаты в ПФО составил 23,8% (до 97,3 тысячи рублей), а в Татарстане в январе — октябре прошлого года зафиксировали самый высокий уровень оплаты труда.



Среди регионов ПФО Татарстан оказался в числе тех, где автомобили менее доступны. По показателю доступности Lada Vesta республика уступает Пермскому краю (7,4 медианной зарплаты) и Башкортостану (8,3). Аналогичная ситуация складывается и с Hyundai Solaris, где Татарстан также занимает не самые высокие позиции в округе.

Напомним, что продажи автомобилей Lada в России могут снизиться более чем на 15% в феврале.

Наталья Жирнова