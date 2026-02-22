В России усиливается тренд на подарки «самим себе» к 23 Февраля

К этому празднику стали чаще покупать автотовары и компьютерные игры

Фото: Реальное время

В России за год количество покупок автотоваров и компьютерных игр для подарка к 23 Февраля увеличилось на 11%. При этом за год товары для машины подорожали на 11%, до 5,3 тыс. рублей в среднем, а игры для компьютера — на 10%, до 3,2 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Чек Индекс».

Также в топ популярных товаров для подарка вошли услуги бани, сауны или спа-центра. Средний чек за год вырос на 10%, до 3,8 тыс., а число покупок — на 8%. Еще спросом активно пользуются гантели. Средняя стоимость такого товара составила 1,6 тыс. рублей (+3% за год). При этом данный презент стали покупать к празднику на 5% чаще.

А вот спрос на мужское нижнее белье и парфюмерию вырос всего на 3 и 4% соответственно. Медианный чек на первый из упомянутых подарков составил 580 рублей (+12% за год), а на второй — 4,7 тыс. (+12% за год). Слабо вырос спрос и на носки (+3% за год, цена выросла на 11% за 12 месяцев, до 318 рублей).

Кроме того, в топ подарков попали пена для бритья (медианный чек вырос на 9%, до 353 рублей, а спрос снизился на 2%) и подарочные сертификаты (чек увеличился на 8%, до 3,7 тыс., а число покупок снизилось на 8%).

— Тренд на подарки «самим себе» усиливается. Судя по покупкам в массовых категориях, в этом году на 23 Февраля мужчинам предпочитают дарить развлечения и товары, связанные с авто и спортом. В частности, отдых в бане, гантели, компьютерные игры и автозапчасти. Как правило, такие презенты делают себе сами мужчины. Некогда бывшие популярными недорогие «традиционные» подарки, такие как пена для бритья, носки, продолжают терять популярность, — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что россияне сокращают расходы на подарки к гендерным праздникам.

Никита Егоров