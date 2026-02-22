Отдых на природе стал главным трендом путешествий казанцев по Татарстану
При этом молодежь лидирует: 29% жителей Казани в возрасте 18—24 лет отправляются в поездки по республике несколько раз в месяц
По данным сервиса «Авито Путешествия», треть жителей Казани совершает поездки по родному региону несколько раз в год. Основным мотивом для таких путешествий выступает отдых на природе, который привлекает 64% опрошенных горожан.
Большинство казанцев предпочитают размещаться в отелях (46%) или посуточных квартирах (34%) во время поездок по региону. При этом молодежь проявляет наибольшую активность в путешествиях: 29% опрошенных в возрасте 18—24 лет отправляются в поездки несколько раз в месяц и в своих поездках интересуется современными выставочными центрами и инсталляциями.
Старшее поколение предпочитает исторические памятники и музеи, люди среднего возраста выбирают природные локации.
Большинство путешественников (52%) отправляются в поездки по региону с семьей, 35% — с друзьями, а 21% предпочитают путешествовать в одиночку. Основными причинами для поездок россияне называют наличие свободного времени (48%), желание узнать что-то новое о малой родине (47%) и рекомендации близких (30%).
Напомним, что в 2025 году пригородными туристическими поездами Татарстана воспользовались почти 30 тыс. человек.
