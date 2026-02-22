В казанском аэропорту задержали два рейса в Москву из-за сбитых беспилотников

В нижнекамском Бегишево тоже задержали вечерний рейс в столицу России

Фото: Динар Фатыхов

В казанском аэропорту задержано два рейса в Шереметьево на 18:55 и 20:20. Один самолет из Москвы задержан на прилет, следует из данных онлайн-табло «стоянки воздушных судов». В нижнекамском Бегишево тоже задержали вечерний рейс в столицу России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице за последний час сбили 9 БПЛА.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин в беседе с корреспондентом «Реального времени» сообщал, что в последние два года доля самолетных туристов снижается, а взамен люди пересаживаются на поезда и автомобили. Причин для смены транспорта для путешествий две: дороговизна поездки и ненадежность авиасообщений, подчеркнул он.



Никита Егоров