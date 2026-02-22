На Солнце исчезли все пятна впервые за четыре с лишним года

Данная особенность говорит о низкой солнечной активности

Фото: Динар Фатыхов

На стороне Солнца, обращенной к Земле, исчезли все пятна, что говорит о снижении солнечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые объяснили, что пятна на Солнце образуются в результате скоплений магнитного поля и обычно постоянно присутствуют на поверхности звезды. Их число и размер напрямую определяют уровень солнечной активности, ведь именно магнитные поля питают вспышки.

По словам экспертов, последний раз на Солнце не зафиксировали ни одного пятна 11 декабря 2021 года.

— В истории известны продолжительные (на несколько десятилетий) периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Самым известным из них является так называемый минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода — продолжительной эпохой аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке, — говорится в сообщении.

На данный момент звезда «представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей». Однако в текущей ситуации на Солнце наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и должна через некоторое время закончиться.

— Нсстолько резкое падение солнечной активности на дно, особенно после исключительно бурного начала года, стало тем не менее неожиданным, — подчеркнули ученые.

Ранее сообщалось, что температура на Кубе впервые в истории опустилась до 0 градусов.

Никита Егоров