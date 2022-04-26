Гутерриш заявил, что нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»

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Необходимо решить вопрос об эвакуации людей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Также он отметил готовность за два-три дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной, передает «РИА Новости».

Как подчеркнул российский президент, если на «Азовстали» действительно есть гражданские лица, украинские военные обязаны их выпустить, или они действуют как террористы.

Фото: kremlin.ru

Встреча Путина и Гутерриша проходит в Москве. В центре обсуждения — ситуация на Украине и переговоры по ее урегулированию. Как сообщил президент России, Москва не отказывается от переговоров с Киевом. По его словам, Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке.



Кроме того, на переговорах России и Украины, которые состоялись в конце марта в Стамбуле, был достигнут серьезный прорыв, заявил Путин. Но через несколько дней произошла провокация в Буче.

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Диана Жиленкова