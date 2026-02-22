В Татарстане ожидается сильный ветер 23 февраля

Днем потеплеет, осадков существенных не ожидается

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане и Казани в ночь с 22 на 23 февраля, а также днем в понедельник прогнозируют сильный ветер со скоростью 15—17 метров в секунду, но местами он может усилиться до 20 метров в секунду, сообщило ГУ МЧС РФ по республике. Ведомство призывает горожан быть аккуратными при движении по улицам и дорогам.

В целом 23 февраля в республике будет облачная погода без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ. Однако в дневное время местами пройдет небольшой снег.

Также днем в День защитника Отечества в республике потеплеет до -4..-9 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица.

Никита Егоров