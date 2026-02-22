Под Казанью на М-7 образовалась пробка почти на 4 км из-за аварии с фурой

Затор заканчивается около села им. ТатЦИКа

Фото: скриншот с «Яндекс. Карт»

Около поселка Шали на трассе М-7 в сторону Казани собралась пробка протяженностью почти 4 км, следует из данных «Яндекс. Карт». По словам очевидцев, делившихся своими комментариями в телеграм-каналах, затор образовался из-за фуры, которую развернуло на полосе.

Согласно картам, пробка начинается на съезде на трассу Шали — Бавлы и заканчивается около села им. ТатЦИКа.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в десятку регионов по числу наездов на пешеходов в 2025 году. При этом в целом количество таких ДТП в городе снизилось за год на 10,8%.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов говорил, что в большинстве российских городов-миллионников, в том числе в Казани, уровень смертности на дорогах находится в парадигме 4 погибших на 100 тыс. населения. И данный показатель не уменьшается и не снижается никуда.

Никита Егоров