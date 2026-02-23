Прикладная наука от КАМАЗа, СИБУРа и «Татнефти»: какие темы развивает крупный бизнес Татарстана

КАМАЗ, СИБУР и «Татнефть» заключили соглашения на сумму около 750 млн рублей с московскими вузами на проведение прикладных разработок

КАМАЗ выбрал МГТУ им. Баумана в партнеры по прикладным разработкам. Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Первые три компании от Татарстана — КАМАЗ, СИБУР и «Татнефть» — смогли попасть в программы финансирования Российского научного фонда и получили гранты в сумме 700 млн рублей для реинжиниринга собственных производств. Их научно-технологическими партнерами стали известные федеральные университеты. КАМАЗ и «СИБУР Холдинг» заключили трехлетние соглашения с МГТУ имени Баумана, а ПАО «Татнефть» — с Институтом нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН. На выходе из РНФ находится заявка АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Пока КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ остаются в тени грантовых НИОКР, КФУ участвует только в одном проекте КАМАЗа.

РНФ одобрил 10 проектов татарстанского бизнеса

Российский научный фонд (РНФ) обнародовал результаты финансирования прикладных исследований в 2025 году, которые осуществляются в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства страны. Кто из промышленных гигантов Татарстана сформировал запрос российской науке на разработку новых технологий, стало известно по итогам недавней встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с гендиректором фонда Владимиром Беспаловым. Тогда руководитель фонда подробно рассказал о том, как ведется грантовое финансирование фундаментальных и поисковых разработок, и сделал особый акцент на взаимодействии фонда с промышленностью.

«По прикладным научным исследованиям фонд ведет работу с 2023 года, — сообщил Владимир Беспалов. — Первым направлением стала совместная с Минпромторгом программа по поддержке проектов в области микроэлектроники. Результат — это 94 проекта, поддержанных на сумму 6,8 млрд рублей. И уже запланировано финансирование по этому направлению фонда на следующие три года».

Но с прошлого года РНФ начал участвовать в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства, то есть стал вплотную заниматься отбором и внедрением научных разработок в промышленность.

Фонд привлекли к экспертизе проектов по всем приоритетным направлениям — «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизация», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». В их интересах РНФ одобрил 10 проектов, на что выделен в совокупности почти 1 млрд рублей. «Всего было поддержано 26 проектов, которые реализуются в интересах крупных предприятий. Среди них КАМАЗ, СИБУР, «Татнефть», — выделил глава РНФ крупных российских заказчиков.

предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

КАМАЗ «уехал» в МГТУ им. Баумана

КАМАЗ сумел защитить перед комиссией РНФ семь проектов, связанных с реинжинирингом производства автокомпонентов для грузовой техники. Их включили в перечень проектов по обеспечению технологического лидерства в направлении «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РНФ. По количеству поддержанных технологических заданий КАМАЗ оказался абсолютным лидером. Можно сказать, автозавод «забрал» почти весь объем грантов, впервые выделенных на эти цели в 2025 году. Правда, их сумма не раскрывается.

Научно-технологическими партнерами автозавода по итогам конкурса стали МГТУ им. Баумана, Московский политех и альянс КФУ и ФИЦ ПХФ и МХ РАН, сообщили в пресс-службе РНФ. Инженерам знаменитой «Бауманки» предстоит найти решения для улучшения трансмиссии. Прикладные исследования по этой теме будут проходить в рамках трех грантовых проектов в течение 2025—2028 годов, следует из материалов фонда. КФУ и ФИЦ ПХФ и МХ РАН привлечены для участия в создании отечественных водородных топливных элементов. ФИЦ ПХФ и МХ РАН обязался разработать «ультратонкие каталитические слои мембранно-электродного блока», а КФУ — влагоотделитель для электрохимического генератора ТС на ВТЭ. ООО «ИЦ «КАМАЗ» заказал коллективу Московского политеха разработку методики создания «перспективных усилителей руля» для высокоавтоматизированных транспортных средств.



«Татнефть» «отправилась» в Институт нефтехимического синтеза Топчиева

СИБУР и «Татнефть» защитили проекты в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе фонда. Так, СИБУР заинтересован в разработке изделий и композитов на основе специальных полимеров (например, PEKK, PASU и других). Исполнителем определен МГТУ им. Баумана, срок реализации — 2025—2027 годы. Ежегодный грант РНФ составил 30 млн рублей.

«Татнефть» заявила проект создания импортозамещающего производства высокоэффективных катализаторов изомеризации ксилолов, трансалкилирования и диспропорционирования ароматических углеводородов. Эту работу доверили Институту нефтехимического синтеза Топчиева РАН. Нефтяники давно и плотно сотрудничают со старейшим научно-исследовательским центром страны в области фундаментальных исследований. Теперь взаимодействие расширилось и перешло в плоскость прикладных разработок.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате столичные университеты по заказу татарстанских компаний получат гранты РНФ на 0,5 млрд рублей, уточнили в пресс-службе РНФ. По условиям их предоставления, треть от этой суммы должны добавить и сами предприятия. Таким образом, инвестиционные вложения в науку приблизятся к 750 млн рублей в течение трех лет.

Еще одним участником грантовых НИОКР может стать АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Судостроители подали заявку на создание технологии беспилотного судна в рамках «Промышленного обеспечения транспортной мобильности». Об этом стало известно на коллегии Минпромторга РТ. «В рамках нацпроекта предприятие планирует освоить производство малых беспилотных судов гражданского назначения. Заявка рассматривается в Российском научном фонде. Ждем положительного решения от Минпромторга», — рассказал Олег Коробченко. Кто станет его партнером — неясно. Не исключено, что им может стать КНИТУ-КАИ, который давно работает в области беспилотных транспортных средств, полагают источники «Реального времени».

В стороне от промышленного ренессанса?

Но пока ведущие университеты республики КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ почему-то остаются за бортом промышленного ренессанса. Никто из первых трех компаний не стал строить интеграцию с казанской научной школой. Почему?

— Знаете, это напоминает вступительные экзамены в СССР, когда выпускники школ из регионов с трудом поступали в московские вузы. Задачи КАМАЗа в инженерном смысле поняты. КНИТУ-КАИ мог бы выполнить, но, видимо, где-то не досмотрели, — отреагировал экс-ректор КНИТУ-КАИ Геннадий Дегтярев. — Вообще, наш университет давно и плотно сотрудничает с КАМАЗом. Лично мне неприятно.

По его словам, в советскую эпоху средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) полностью выделялись из бюджета, а финансирование было централизованным. Единственный минус был в том, что «военные» НИОКР преобладали над гражданскими. Теперь государство полностью изменило подходы к НИОКР, разделяя риски с бизнесом, отметил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Это нормальный подход крупного бизнеса: доверить тем, кто действительно справится с проектом», — самокритично отнеслись в казанских вузах. «Бауманка» действительно сильна в широком спектре прикладных задач. Университет сохранил свою интеллектуальную мощь. Это позволяет ему оставаться ведущим отраслевым игроком в различных сферах промышленности», — считают преподаватели казанских вузов. «Наши предприятия выбирают тех, в ком уверены с точки зрения исполнения и выполнения результата. Дело не в деньгах. Они действительно выбрали лучших из лучших», — соглашаются казанские ученые.

Грант вместо НИОКР

Российский научный фонд поддерживает значимые фундаментальные и прикладные исследования с 2014 года. За этого время фонд профинансировал более 23 тысяч проектов на общую сумму более 265 млрд рублей. Попечительский совет фонда возглавляет помощник президента России Андрей Фурсенко, говорится на сайте РНФ.

Но в последние два года упор сделан на укрепление связи с производством и коммерциализацию разработок. При отборе проектов приоритет отдается технологическим заказчикам.

Как это работает? На первом этапе предприятие подает в РНФ технологическое предложение с запросом на разработку той или иной технологии. Эксперты фонда оценивают заявку, но одобряют лишь в том случае, если будущая технология принесет конкретный инновационный продукт, а само изделие может быть масштабировано в стране. После этого компания-заявитель получает статус квалифицированного заказчика и получает господдержку РНФ в виде гранта. Как правило, он покрывает 70% расходов на получение новой технологии, остальные 30% вкладывает само предприятие. Как правило, величина гранта РНФ не превышает 80 млн рублей в год, финансирование открывается на три года (т. е. в пределах 240 млн рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На втором этапе объявляется конкурс среди научно-исследовательских вузов на разработку запрашиваемой технологии. Победителя определяет квалифицированный заказчик. «По итогам конкурса выбираются пары: технологический заказчик и исполнитель (в этом качестве могут выступать вуз, научные институты и компании). Им предстоит выполнить проект в обозначенные сроки. Обязательное условие — технология должна быть внедрена на предприятии заказчика», — подчеркнули в пресс-службе РНФ. В противном случае предприятию придется вернуть грант.

Таким образом, с участием РНФ ведется полный цикл создания новой технологии «с нуля». В некотором смысле это новая форма НИОКР, но только в форме государственно-частного партнерства.