Движение на участке второго этапа М-12 во Владимирской области запустят в этом году

Фото: "Автодор"

В этом году запланирован запуск движения на участке второго этапа М-12 во Владимирской области. Об этом сообщает компания «Автодор».

На 26 из 37 км участка возводят девять искусственных сооружений, в том числе развязку с М-7, на которой расположатся 10 съездов. Здесь уже завершен монтаж всех 39 балок, ведется подготовка к бетонированию пролетов дорожного полотна.

Фото: «Автодор»

Продолжаются работы и по 10 съездам, которые будут связаны с трассой М-7 и заездом на М-12 с Южного обхода Владимира. Также устраивается туннель для обеспечения пропуска потока движения с одного из съездов. Здесь уже завершены монолитные работы.

Также в этом месяце на нулевом этапе трассы М-12 в Московской области начали укладывать асфальт. Движение на участке протяженностью более 20 км также планируют запустить уже в этом году.

Диана Жиленкова