Вверх по улице Карла Маркса: каким был дом Василия Аксенова и изменилась ли «Лакомка»

Гуляем по бывшей Грузинской

Дом Василия Аксенова в начале нулевых. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

Благодаря тому, что в начале нулевых по улице Карла Маркса в Казани ходил трамвай, мы можем увидеть фотографии, которые, следуя по его маршруту, сделал популяризатор краеведения (в частности, истории трамвайного движения) Илья Евлампиев. В одной из прошлых статей мы остановились на площади Свободы. Теперь повернем направо и начнем движение вверх.

Казанская ратуша и дом Левшина — Соболевых

Справа на снимке, на самом краю, видно часть автобуса ПАЗ — одна из примет общественного транспорта начала нулевых. На многострадальном участке между городом и аэропортом курсировал №197, впрочем, такой маленький автобус ходил до 2023 года.

На кадре также запечатлен ремонт здания Дворянского собрания. Предыдущее здание собрания в Петропавловском переулке (Рахматуллина) сгорело в 1843-м, и только к 1853-му построили новое. Здесь в советские годы провозглашали новую власть, потом размещали Дворец рабочего, Центральный рабочий и студенческий Межсоюзный клубы, Дом Красной Армии, наконец, Дом офицеров. В 1997-м здание передали администрации города. Как раз в 2002-м начался капитальный ремонт и реконструкция с перестройкой мезонинного этажа с превращением здания в Казанскую ратушу. Архитекторы тогда негодовали, указывая, что новые архитектурные детали взяты из другой эпохи.

Далее идет двухэтажный дом Левшина, а также его наследников Соболевых (кроме того, им до революции также владели Хмелевские). Здесь на первом этаже работал Казанский округ путей сообщения, Палата государственных имуществ Казанской губернии, гимназия Котовой, школа рукоделия Горст. А еще три года жил химик Александр Зайцев.

Кстати, между Дворянским собранием и домом Левшина — Соболевых раньше стояла часовня при церкви Грузинской Божией Матери. На месте церкви, по которой улицу Карла Маркса называли Грузинской, теперь 44-й дом.

предоставлено Ильей Евлампиевым

«Лакомка» и дом Баумгартена — Щербаковой

Кафе 1939 года с бюджетными пирожными не менялось до 2018 года, когда внутри обновились интерьеры. Кажется, если удалось бы зайти внутрь, то ни один житель Казани не заметил бы перемен. Есть все-таки у горожан вещи постоянные.

Напротив же история другая. Изначально здесь стоял одноэтажный дом офицера Баумгартена, а назвали его в честь жены купца Щербаковой. Здесь располагались Казанский ветеринарный институт и Казанский учительский институт, Педагогический институт и общежития.

Здание многократно меняли. В 1873-м у него появились два крыла по улицам Карла Маркса и Жуковского, в 1891-м — кирпичный второй этаж. В 1934-м — по традиции тех лет — здесь надстроили два этажа. Можно заметить, как облик здания отличается от нынешнего. В ноябре 2025 года прошла первая фаза реставрации — дому вернули исторический облик, а стены приобрели серо-голубой цвет с белым декором.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Старинная гимназия

Здесь мы развернемся и посмотрим на перекресток Жуковского. Слева виднеется краешек дома купца Петра Грачева 1865 года.

Самый маленький дом, по одной версии, фрагмент первой Казанской гимназии, начал строиться во второй половине XVIII века, это одно из старейших гражданских зданий в Казани, предположительно, возведенное Василием Кафтыревым после Пугачевского нашествия 1774 года. Гимназия закрылась в 1789-м, а открылась через десять лет уже в другом месте. В здании размещались различные органы самоуправления, фирмы, склад. Впрочем, также есть версия, что Кафтырев строил обычный жилой дом.

Реставрировали его в 2012—2013 годах под руководством архитектора Фариды Забировой. Тогда здание продали за 14 млн рублей, в 2022-м — уже вновь выставили на торги за 22 миллиона.

Во время фотографирования памятника в кадр попал центр татарского движения, где работала признанная иноагентом и запрещенная в России экстремистская организация «Всетатарский общественный центр»*.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Оконишниковы и Челышевы

Мы на углу Карла Маркса с Гоголя. Если приглядеться, над улицей висит реклама торгового центра «Факел» на Горьковском шоссе, ныне закрытого. По центру — флигель усадьбы Оконишникова.

Также здесь сама усадьба, ворота, каретный двор. Все это принадлежало купцу-старообрядцу Константину Оконишникову. Его брат Михаил жил на Муштари, сейчас в том доме с великолепной оградой работает Союз писателей РТ. А отец — на Баумана, 35. Наконец, их паровая мельница находилась в Печищах — ее тоже можно посетить, заодно посмотрев музей Янки Купалы. Константин Оконишников, к слову, смог выжить в чекистских застенках, его отпустили в 1921-м, но дальнейшая его судьба неизвестна.

Внушительный одноэтажный дом справа был построен в 1871 году. Принадлежал он еще одному купцу-старообрядцу, Ивану Гребенщикову, а потом его дочери Марии и зятю — купцу Челышеву.

В начале нулевых здесь работало Татарское республиканское отделение «Российского Красного Креста». Здание также отреставрировали в 2025 году.

предоставлено Ильей Евлампиевым

Дом Василия Аксенова

Это был объект культурного наследия начала XIX века, дом Апехтиной — Котелова, позднее — коммуналка. Первые годы здесь прожил писатель Василий Аксенов. После того как арестовали его родителей, председателя Казанского горсовета и журналистку «Красной Татарии», Аксенов попал в приют, но потом вернулся домой и жил с семьей сестры отца.

В 2007-м он впервые посетил это здание, которое вскоре снесли и построили похожее, но более высокое. Эксперты указывают, что писатель очень хотел, чтобы в подвале был джазовый бар. Сейчас там, кстати, турецкий ресторан.

В 2016 году здание было выставлено на продажу за 100 млн рублей, причем его владелец, гендиректор «ЖИК Казани» Эмиль Хуснутдинов, тогда заявил, что объявление было размещено ошибочно. Так что, несмотря ни на что, здесь продолжает работать дом-музей автора «Звездного билета».



Радиф Кашапов