В ООН заявили, что Путин согласился с участием организации и Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин согласился с привлечением Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



По его словам, дальнейшие обсуждения в развитие встреч генсека ООН Антониу Гутерриша в Москве проведут Управление организации по координации гуманитарных вопросов и Министерство обороны России, передает ТАСС.

Фото: МИД России

Сегодня в Москве прошла встреча Путина и Гутерриша. В ходе обсуждения генсек ООН заявил, что необходимо решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали». Также он отметил готовность за 2-3 дня провести оценку ситуации с Россией и Украиной.

В свою очередь российский президент сообщил, что страна рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Как отметил Путин, Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

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Диана Жиленкова