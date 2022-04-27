Visa понесла убытки в размере $60 млн после ухода из России

Американская компания Visa Inc. понесла убытки в размере $60 млн после того, как ушла из России из-за ситуации на Украине, сообщается в отчете компании за второй финансовый квартал этого года.



За минувший трех- и шестимесячный период Visa понесла убытки в размере $35 млн в результате деконсолидации дочернего предприятия в России. На поддержку персонала в России и на Украине компания потратила $25 млн.

Выручка компании за три месяца до 31 марта составила $7,2 млрд, продемонстрировав рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Visa составила $3,6 млрд и также выросла в годовом исчислении — на 21%.

Отмечается, что за последние полгода Visa получала только 4% своей выручки в результате деятельности на территории России, сообщает ТАСС.

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Американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, в марте объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине.

Маргарита Головатенко