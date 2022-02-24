Главное к утру: Путин объявил о военной операции в Донбассе, на Украине происходит серия взрывов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 24 февраля:
- Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Путин подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Решение принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий». Президент отметил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он добавил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, а в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно. Украинских военнослужащих Путин призвал немедленно сложить оружие, поскольку они давали присягу «народу, а не хунте». Россия возлагает всю ответственность за последующее кровопролитие на «режим, который правит на Украине».
- На фоне новостей о принятии Россией ДНР и ЛНР вырос доллар и цены на газ в Европе. Вчера курс доллара достиг 81 рубля, а цена на газ в Европе поднялась выше $960 за одну тысячу куб. м впервые с 14 февраля. Сегодня доллар торгуется по 84 рубля, а цена газа в Европе превысила $1,05 тыс. за 1 тыс. кубометров. Цена апрельского фьючерса нефти Brent достигла $100 за баррель по данным утренних торгов.
- СМИ сообщили, что на Украине происходит серия взрывов. Поступают сообщения о нанесении высокоточных ударов по военным целям на всей украинской территории. Фиксируется работа военной авиации, а также ракетные удары. Начались боестолкновения на земле. Украинские СМИ сообщили минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове и Бердянске. В Киеве тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины.
- Евросоюз официально принял санкции против России за признание ею Донецкой и Луганской народных республик. Меры приняты против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, 27 физлиц и организаций, поддерживающих действия России в этих республиках. Среди них политики, банки и бизнесмены. Кроме того, замораживаются активы, введен запрет на предоставление средств, поездки в ЕС или транзит через союз. России ограничен доступ к рынку капитала и финансовому рынку Евросоюза. Запрещено финансировать РФ, ее правительство и Центробанк. Также европейскому бизнесу нельзя проводить никакие экономические операции с ДНР и ЛНР.
- У нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль головного мозга. В данный момент Родион Амиров вместе со своей семьей находится в Германии, где проходит лечение. Он выходит на лед 3 раза в неделю и каждый день тренируется в зале. Сам хоккеист уже дал свой комментарий североамериканскому изданию Sportsnet, где рассказал, что продолжает заниматься тренировками на льду и в зале по индивидуальной программе.
- В Татарстане временно отложили приезд беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Обновленные данные о времени и дате приезда переселенцев станут известны позже. Напомним, Казань должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт».
Маргарита ГоловатенкоОбщество
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