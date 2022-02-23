У 20-летнего хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга

У нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова обнаруена опухоль головного мозга. Об этом сообщили представители клуба НХЛ «Торонто «Мэйпл Лифс». Именно этому клубу принадлежат права на хоккеиста в Национальной хоккейной лиге после того как канадцы выбрали его на драфте-2020.

Амиров проходит лечение в Гермении, а организацией занимается «Торонто».

«В данный момент Родион Амиров вместе со своей семьей находится в Германии, где проходит лечение. Он выходит на лед 3 раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, и он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей, — говорится в заявлении агента 20-летнего хоккеиста Дэна Мильштейна.



Сам хоккеист уже дал свой комментарий североамериканскому изданию Sportsnet, где рассказал, что продолжает заниматься тренировками на льду и в зале по индивидуальной программе.

«Моя вера в Бога дает мне сил и уверенности в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — цитирует Амирова Sportsnet.

В этом сезоне Родион Амиров провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.

