Завтра в Казань прибудут около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

В среду, 23 февраля, в Казань прибудет поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Точное время пока неизвестно.

Всего в столицу Татарстана приедут около тысячи вынужденных переселенцев. Большая часть из них — женщины и дети, сообщили в «Татмедиа».



Их разместят в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиница «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт». В пунктах приема готовы организовать горячее питание вне зависимости от времени прибытия людей.



Накануне в правительстве Татарстана сформировали оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев. Его возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.



Сегодня прошло второе заседание оперштаба. Отдельно обсудили организацию необходимых условий для детей. Среди эвакуированных много несовершеннолетних, поэтому их нужно обеспечить соответствующим питанием, в том числе смесями, средствами личной гигиены.



Эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась в минувшую пятницу. Власти самопровозглашенных республик заявили о грядущем наступлении украинских войск.

