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В Татарстане временно отложили приезд беженцев из ДНР и ЛНР

11:21, 23.02.2022
В Татарстане временно отложили приезд беженцев из ДНР и ЛНР
Фото: govvrn.ru

В Татарстане временно отложили приезд беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Обновленные данные о времени и дате приезда переселенцев станут известны позже.

Напомним, Казань должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса сегодня. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт».

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера стало известно, что республика готова предложить приехавшим из ДНР и ЛНР рабочие места. Татарстанские работодатели заявили о более чем 53 тысячах вакансий со средним заработным предложением в 40 тысяч рублей.

Также в правительстве РТ сформировали оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев. Его возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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