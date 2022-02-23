В Татарстане временно отложили приезд беженцев из ДНР и ЛНР

В Татарстане временно отложили приезд беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Обновленные данные о времени и дате приезда переселенцев станут известны позже.

Напомним, Казань должна была принять около тысячи вынужденных переселенцев из Донбасса сегодня. Большая часть из них — женщины и дети. Их решили разместить в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостинице «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт».



Фото: Ринат Назметдинов

Вчера стало известно, что республика готова предложить приехавшим из ДНР и ЛНР рабочие места. Татарстанские работодатели заявили о более чем 53 тысячах вакансий со средним заработным предложением в 40 тысяч рублей.

Также в правительстве РТ сформировали оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев. Его возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.



Диана Жиленкова