Евросоюз официально ввел санкции против России за признание ею ЛНР и ДНР

Евросоюз официально принял санкции против России за признание ею Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается в заявлении ЕС.

Меры приняты против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, 27 физлиц и организаций, поддерживающих действия России в этих республиках. Среди них политики, банки и бизнесмены.

Кроме того, замораживаются активы, введен запрет на предоставление средств, поездки в ЕС или транзит через союз. России ограничен доступ к рынку капитала и финансовому рынку Евросоюза. Запрещено финансировать РФ, ее правительство и Центробанк. Также европейскому бизнесу нельзя проводить никакие экономические операции с ДНР и ЛНР.

Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что Евросоюз намерен ввести санкции против 22 лиц в России из-за ситуации вокруг Украины. Среди них министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель администрации президента России Антон Вайно и председатель ВЭБ Игорь Шувалов.



Дарья Акимова