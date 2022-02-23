Цена на газ в Европе выросла выше $960 впервые с 14 февраля

Цена на газ в Европе поднялась выше $960 за одну тысячу куб. м впервые с 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $960,6 за одну тысячу куб. м, или €82 за МВт·ч. Цены на бирже ICE представлены в евро за МВт·ч. Общий рост цены газа с начала дня составил около 2,8%.

Фото: pixabay.com

Накануне стало известно, что в Европе цена газа в ходе торгов растет больше чем на 10% из-за признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла почти $935 за тысячу куб. м, или €80 за МВт·ч.



Дарья Акимова