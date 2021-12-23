Главное о коронавирусе на 23 декабря: новый препарат «Мир-19», тест для быстрого выявления омикрон-штамма

95% работников сферы образования в Татарстане сделали прививку от COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 99 заболевших COVID-19. Всего на 23 декабря в республике зафиксировано 41 963 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 35 327 человек, в том числе 197 — за последние сутки. Всего умерли 1 395 человек, за эти сутки — 6.

В Татарстане накануне подтвердились шесть случаев смерти от COVID-19. Жертвами инфекции стали мужчины 1951, 1961 годов рождения и женщины 1934, 1939, 1957, 1963 годов рождения.

По результатам опроса, 10% жителей Татарстана раньше поддерживали идею вакцинации от коронавируса, но теперь выступают против вакцинации, 19% изменили свое отношение в пользу прививки из-за резкого роста заболеваемости. 46% опрошенных всегда были за вакцинацию, 25% — всегда были против.

95% работников сферы образования в Татарстане прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. От работы были отстранены 30 учителей, не сделавших прививки.

Фото: Максим Платонов

Также Хадиуллин рассказал, что ЕГЭ и ОГЭ в следующем году в республике планируется провести в прежнем формате, как до пандемии коронавируса. Он добавил, что пока конкретных утвержденных нормативных документов по экзаменам нет.

Патриарх Кирилл считает, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны

За последние сутки в России выявили 25 667 новых случаев коронавируса, выздоровели 41 645 человек. Число зараженных выросло до 10 318 650 человек, а выздоровевших — до 9 139 166 человек.



Зафиксировано 1 002 смерти. За весь период в России от коронавируса умер 301 271 человек.



За последние сутки проведено 532 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 1 476 181 человек.

Научные организации Роспотребнадзора создали тест для быстрого выявления омикрон-штамма коронавируса. Сейчас он проходит лабораторные исследования. Если понадобится, после регистрации его начнут применять в работе.

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Он вдыхается с помощью ингалятора через маску. Лекарство было разработано по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны. По его мнению, вопрос о том, прививаться от коронавируса или нет, не относится к категории вероучительных. Эта тема сугубо медицинская.

Фото: Максим Платонов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что водить ПЦР-тесты для участников ЕГЭ не планируется. По его словам, они слишком утяжелят процесс проведения госэкзаменов.

Российские ученые завершили изучение омикрон-штамма коронавируса в ЮАР. Они были направлены туда в рамках российско-южноафриканской научной миссии, прошедшей с 13 по 22 декабря. Выяснилось, что невакцинированные переносят заболевание тяжелее при заражении новым штаммом, особенно в старших возрастных группах.

Российские продюсеры просят правительство смягчить перед новогодними праздниками некоторые ограничительные меры, введенные в кинотеатрах. К примеру, это ограничение режима работы кинотеатров в некоторых регионах до 23.00 и по рассадке зрителей.

Глава центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что, по предварительным данным, омикрон-штамм COVID-19 может распространяться в три раза быстрее, чем дельта-вариант. Из-за распространения «омикрона» может произойти рост заболевших COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.

Фото: naukogradpress.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в первой версии законопроекта об обязательном наличии QR-кодов на транспорте не было учтено много проблем. Поправки в законодательство должны осуществляться при диалоге правительства и населения.

Плановые операции в больнице №1 Хабаровска стали проводить по QR-коду вакцинированного. Туда приезжают на лечение жители со всего региона. При этом код не требуется при экстренной госпитализации и для местных жителей.

На Чукотке перед новогодними праздниками власти ослабили введенные в регионе ограничения по коронавирусу. Теперь можно заполнять закрытые помещения на 70% от проектной вместимости площадки. До этого на мероприятия допускалось не более 30 человек.

В 2021 году в мире умерло 3,5 млн человек от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 277 167 932 человека, 5 377 435 человек скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (51 545 991). На второй строчке — Индия (34 765 976), на третьей — Бразилия (22 222 928), на четвертой — Великобритания (11 713 684), на пятой — Россия (10 114 983, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (812 069). За ними следуют Бразилия (618 091), Индия (478 759), Мексика (298 359), Россия (294 322).

Япония ввела обязательный карантин для российских путешественников из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Ограничения вступают в силу 25 декабря. С этого дня россияне должны будут соблюдать трехдневный карантин в месте, установленном японскими властями.

Фото: novostipmr.com

ВОЗ порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации детей и подростков от COVID-19. После заседания стратегической консультативной группы по иммунизации эксперты заявили, что дети и подростки меньше всего подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить с прививками.

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не станут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стали подъем заболеваемости COVID-19 и перенесенные матчи.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2021 году в мире от COVID-19 скончались около 3,5 млн человек. По его словам, это больше, чем общее количество смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году.

Власти 13-миллионного города Сиань в Китае ввели строгий карантин из-за распространения коронавируса. Все горожане должны находиться дома. Каждое домохозяйство может раз в два дня отправлять за покупками первой необходимости одного человека. Также выходить из дома позволительно в случае чрезвычайных ситуаций.

В Сербии российский «Спутник V» признан самой эффективной вакциной от штамма коронавируса «омикрон». По словам министра по инновациям и технологическому развитию Ненада Поповича, ожидаемая эффективность против мутации после получения бустерной дозы препарата может быть выше 80%.

Фото: Максим Платонов

Минздрав Белоруссии заявил, что в рамках совместного проекта с Россией в стране выпустили опытную серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Сегодня эти серии уйдут на контроль качества в институт имени Гамалеи в РФ. По планам, они будут заложены на исследования стабильности.

В Испании вернут обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым штаммом. Также в стране с 1 февраля 2022 года в рамках цифрового зеленого ковид-сертификата срок действия вакцинации составит девять месяцев с даты введения последней дозы.

В США одобрили таблетку от COVID-19 компании Pfizer — Paxlovid. Применять препарат разрешили взрослым и детям от 12 лет и весом не менее 40 кг, чей результат теста на коронавирус оказался положительным.



Дарья Акимова