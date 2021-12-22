Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
Указывается, что лекарство было разработано по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА РФ, передает «РИА Новости».
Препарат «Мир-19» вдыхается с помощью ингалятора через маску.
Недавно сообщалось о том, что препарат проходит процедуру регистрации. Как рассказала Скворцова, первая фаза клинических исследований доказала хорошую переносимость и безопасность. Вторая фаза продемонстрировала высокодостоверное преимущество лекарства по сравнению со стандартной терапией.
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