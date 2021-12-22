Песков заявил, что в первой версии законопроекта о QR-кодах на транспорте не учли много проблем

В России введение поправок в законодательство об использовании сертификатов о вакцинации должно осуществляться при диалоге правительства и населения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, эта тема также является вопросом скрупулезной работы экспертов, занимающихся версткой законопроектов. Песков отметил, что в первой версии законопроекта об обязательном наличии QR-кодов на транспорте не удалось высмотреть много проблем, из-за чего документ был отозван, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом месяце президент РФ Владимир Путин выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.

Диана Жиленкова